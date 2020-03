Traffico Roma del 11-03-2020 ore 18:00

SULLA VIA CASILINA PER INCIDENTE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI

ROCCA CENCIA E VIA ACQUA FELICE, SIAMO FUORI ROMA,

TORNIAMO IN CITTA’ FINO AL 27 DI MARZO LAVORI SULLA LINEA DEL TRAM 2, DAL

LUNEDI AL VENERDI’. IN TUTTO QUESTO PERIODO I TRAM NON SONO IN

SERVIZIO, AL LORO POSTO CORSE BUS CHE EFFETTUANO CAPOLINEA UNICO, A PIAZZA

MANCINI.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA

LINEA B DELLA METROPOLITANA. ULTIMA CORSA DA CASTRO PRETORIO A LAURENTINA

IN PROGRAMMA ALLE 21. DOPO LA CHIUSURA DELLA METRO, IN TOTALE 13 FERMATE,

HA INIZIO IL SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS SOSTITUTIVO CHE DURERÀ UN LUNGO

PERIODO, CIRCA CINQUE MESI.

EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE NEI PUB, BAR, RISTORANTI PER GARANTIRE IL

RISPETTO DELLA DISTANZA DI UN METRO TRA LE PERSONE

