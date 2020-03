Traffico Roma del 11-03-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

ARDEATINA E LAURENTINA

INCIDENTE ANCHE FUORI ROMA, SULLA VIA CASILINA, RALLENTAMENTI E CODE NELLE

DUE DIREZIONI TRA VIA DI ROCCA CENCIA E VIA ACQUA FELICE

PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE PINETA

SACCHETTI. IL TUNNEL E’ CHIUSO TUTTI I GIONI SINO AL 23 DI MARZO DALLE

22,00 ALLE 6,00

FINO AL 27 DI MARZO LAVORI SULLA LINEA DEL TRAM 2, DAL LUNEDI AL VENERDI’.

IN TUTTO QUESTO PERIODO I TRAM NON SONO IN SERVIZIO, AL LORO POSTO

CORSE BUS CHE EFFETTUANO CAPOLINEA UNICO, A PIAZZA MANCINI.

EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE NEI PUB, BAR, RISTORANTI PER GARANTIRE IL

RISPETTO DELLA DISTANZA DI UN METRO TRA LE PERSONE

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma