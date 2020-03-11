Traffico Roma del 11-03-2020 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
ARDEATINA E LAURENTINA
INCIDENTE ANCHE FUORI ROMA, SULLA VIA CASILINA, RALLENTAMENTI E CODE NELLE
DUE DIREZIONI TRA VIA DI ROCCA CENCIA E VIA ACQUA FELICE
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE PINETA
SACCHETTI. IL TUNNEL E’ CHIUSO TUTTI I GIONI SINO AL 23 DI MARZO DALLE
22,00 ALLE 6,00
FINO AL 27 DI MARZO LAVORI SULLA LINEA DEL TRAM 2, DAL LUNEDI AL VENERDI’.
IN TUTTO QUESTO PERIODO I TRAM NON SONO IN SERVIZIO, AL LORO POSTO
CORSE BUS CHE EFFETTUANO CAPOLINEA UNICO, A PIAZZA MANCINI.
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE NEI PUB, BAR, RISTORANTI PER GARANTIRE IL
RISPETTO DELLA DISTANZA DI UN METRO TRA LE PERSONE
I
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma