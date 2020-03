Traffico Roma del 11-03-2020 ore 19:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA

ULTIMA NOTTE DI LAVORI AI SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI, DALLE

22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA CHIUSI VERSO PIAZZALE FLAMINIO

PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ANCHE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE

PINETA SACCHETTI. IL TUNNEL E’ CHIUSO TUTTI I GIONI SINO AL 23 DI MARZO

DALLE 22,00 ALLE 6,00

FINO AL 27 DI MARZO LAVORI SULLA LINEA DEL TRAM 2, DAL LUNEDI AL VENERDI’.

IN TUTTO QUESTO PERIODO I TRAM NON SONO IN SERVIZIO, AL LORO POSTO

CORSE BUS CHE EFFETTUANO CAPOLINEA UNICO, A PIAZZA MANCINI.

EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

