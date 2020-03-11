Traffico Roma del 11-03-2020 ore 19:30
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA
ULTIMA NOTTE DI LAVORI AI SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI, DALLE
22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA CHIUSI VERSO PIAZZALE FLAMINIO
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ANCHE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE
PINETA SACCHETTI. IL TUNNEL E’ CHIUSO TUTTI I GIONI SINO AL 23 DI MARZO
DALLE 22,00 ALLE 6,00
FINO AL 27 DI MARZO LAVORI SULLA LINEA DEL TRAM 2, DAL LUNEDI AL VENERDI’.
IN TUTTO QUESTO PERIODO I TRAM NON SONO IN SERVIZIO, AL LORO POSTO
CORSE BUS CHE EFFETTUANO CAPOLINEA UNICO, A PIAZZA MANCINI.
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
I
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma