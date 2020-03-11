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Traffico Roma del 11-03-2020 ore 20:00

di - 11 Marzo 2020 - 20:00

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REGOLARE IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA  CAPITALE 
ULTIMA NOTTE DI LAVORI AI SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI, DALLE
22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA CHIUSI VERSO  PIAZZALE FLAMINIO 
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE ANCHE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE
PINETA SACCHETTI. IL TUNNEL E’ CHIUSO TUTTI I GIONI SINO AL 23 DI MARZO
DALLE 22,00 ALLE 6,00
FINO AL 27 DI MARZO LAVORI SULLA LINEA DEL TRAM 2, DAL LUNEDI AL VENERDI’. 
IN TUTTO QUESTO PERIODO I TRAM NON SONO IN SERVIZIO, AL LORO POSTO
CORSE BUS CHE EFFETTUANO CAPOLINEA UNICO,  A PIAZZA MANCINI.  
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”:  SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI
FUTURI,  I MEZZI PUBBLICI NELLE CITTÀ ITALIANE FUNZIONANO NORMALMENTE MA
CON NUOVE REGOLE: ACCESSO SU BUS E TRAM SOLO DALLE PORTE CENTRALI E
POSTERIORI; STOP ALLA VENDITA A BORDO DEI BIGLIETTI; INTENSIFICATE LE
SANIFICAZIONI SU BUS, TRAM E TRENI 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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