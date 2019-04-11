Traffico Roma del 11-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 07:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEL MARE VERSO FIUMICINO
NELLA ZONA DELL’EUR ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VISTA
DEL PROSSIMO GRAN PREMIO DI “FORMULA E”.
PER COMPLETARE INFATTI L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DELLA GARA È STATA
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
. AL VIA ANCHE LA CHIUSURA, , SUL RACCORDO ANULARE DELLO SV DELLA PONTINA
IN USCITA DALLE DUE CARREGGIATE DIREZIONE ROMA CENTRO, OGGI, DOMANI E
SABATO NELLA FASCIA ORARIA 6:30/12:00.
ATTENZIONE INOLTRE AI DIVIETI DI TRANSITO A LARGO RAGGIO SU TRATTI DI
VIALE AMERICA, VIALE EUROPA, VIALE ASIA, VIALE DELLA CIVILTÀ ROMANA, PIAZZA
MARCONI , VALE DELL’INDUSTRIA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIALE BEETHOVEN
. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. INEVITABILI CAMBIAMENTI ANCHE PER
LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
CODE SULLA TANGENZIALE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
ALTRE CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA, QUI, LO
RICORDIAMO ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL’USCITA DELLO SV PONTINA
DIREZIONE ROMA CENTRO/EUR
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma