Traffico Roma del 11-04-2019 ore 08:00

NELLA ZONA DELL’EUR PER COMPLETARE L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN

PREMIO DI FORMULA E”, ATTENZIONE AI DIVIETI DI TRANSITO A LARGO RAGGIO SU

ALCUNI TRATTI DI STRADA DELLA ZONA, È CHIUSA, INOLTRE, VIA CRISTOFORO

COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE

DIREZIONI . CHIUSO ANCHE LO SV DELLA PONTINA, SUL RACCORDO, IN USCITA

DALLE DUE CARREGGIATE IN DIREZIONE ROMA CENTRO, CHIUSURA CHE SI

RIPETERÀ ANCHE DOMANI E SABATO NELLA FASCIA ORARIA 6:30/12:00.

ED ANCHE PER QUESTO MOTIVO SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA

INTERNA A PARTIRE DA ROMA SUD, E SULLA ESTERNA DALLO SV DI FIUMICINO; CODE,

DESTINATE AD AUMENTARE.

RESTIAMO SUL RACCORDO, ALTRE CODE PER TRAFFICO NELLA ZONA NORD EST

DELL’ANELLO TRA LO SV PER LA A24 E BUFALOTTA E TRA TRIONFALE E PISANA

PIÙ DIFFICIEL DEL SOLITO L’INGRESSO IN CITTÀ SULLA VIA AURELIA, LO

RICORDIAMO, IN QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI

SVOLGONO LE PROVE DI UN CONCORSO. INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO LOCALE

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE

VERSO FIUMICINO

CODE SULLA TANGENZIALE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

