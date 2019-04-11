Traffico Roma del 11-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 07:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NELLA ZONA DELL’EUR PER COMPLETARE L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN
PREMIO DI FORMULA E”, ATTENZIONE AI DIVIETI DI TRANSITO A LARGO RAGGIO SU
ALCUNI TRATTI DI STRADA DELLA ZONA, È CHIUSA, INOLTRE, VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE
DIREZIONI . CHIUSO ANCHE LO SV DELLA PONTINA, SUL RACCORDO, IN USCITA
DALLE DUE CARREGGIATE IN DIREZIONE ROMA CENTRO, CHIUSURA CHE SI
RIPETERÀ ANCHE DOMANI E SABATO NELLA FASCIA ORARIA 6:30/12:00.
ED ANCHE PER QUESTO MOTIVO SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA
INTERNA A PARTIRE DA ROMA SUD, E SULLA ESTERNA DALLO SV DI FIUMICINO; CODE,
DESTINATE AD AUMENTARE.
RESTIAMO SUL RACCORDO, ALTRE CODE PER TRAFFICO NELLA ZONA NORD EST
DELL’ANELLO TRA LO SV PER LA A24 E BUFALOTTA E TRA TRIONFALE E PISANA
PIÙ DIFFICIEL DEL SOLITO L’INGRESSO IN CITTÀ SULLA VIA AURELIA, LO
RICORDIAMO, IN QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI
SVOLGONO LE PROVE DI UN CONCORSO. INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO LOCALE
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE
VERSO FIUMICINO
CODE SULLA TANGENZIALE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma