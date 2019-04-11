Traffico Roma del 11-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UNA MATTINATA COMPLICATA PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE
NELLA ZONA DELL’EUR PER I LAVORI PER DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL
“GRAN PREMIO DI FORMULA E”, OLTRE AI DIVIETI DI TRANSITO SU DIVERSI
TRATTI DI STRADA DELLA ZONA, DA IERI È CHIUSA ANCHE VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE
DIREZIONI . CHIUSO POI LO SV DELLA PONTINA, SUL RACCORDO, IN USCITA
DALLE DUE CARREGGIATE IN DIREZIONE ROMA CENTRO, CHIUSURA CHE SI
RIPETERÀ ANCHE DOMANI E SABATO NELLA FASCIA ORARIA 6:30/12:00.
ED È ANCHE PER QUESTO MOTIVO CHE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA
CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA CASILINA. CODE ANCHE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA PISANA, SIA PER LA CHIUSURA DELLO
SV DELLA PONTINA E SIA PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULL’AUTOSTRADA DI
FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO è CONGESTIONATO DIREZIONE OSTIENSE
RESTIAMO SUL RACCORDO, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E
TIBURTINA E TRA TRIONFALE E PISANA
DIFFICILE L’INGRESSO IN CITTÀ SULLA VIA AURELIA, RICORDIAMO CHE IN
QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI SVOLGONO LE
PROVE DI UN CONCORSO PUBBLICO . INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO LOCALE
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE
VERSO FIUMICINO. DISAGI ANCHE DIREZIONE OSTIENSE, CODE A PARTIRE DALLO SV
DI FIUMICINO
CODE SULLA TANGENZIALE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma