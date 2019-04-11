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Traffico Roma del 11-04-2019 ore 09:00

di - 11 Aprile 2019 - 9:00

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VIABILITÀ ROMA  GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE   08:20 EC
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UNA MATTINATA COMPLICATA PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE  
NELLA ZONA DELL’EUR  PER I LAVORI PER DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL
“GRAN PREMIO DI FORMULA E”,  OLTRE AI DIVIETI DI TRANSITO SU DIVERSI
TRATTI DI STRADA DELLA ZONA,  DA IERI È CHIUSA  ANCHE VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA  LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE
DIREZIONI .  CHIUSO POI  LO SV  DELLA PONTINA, SUL RACCORDO, IN USCITA
 DALLE  DUE CARREGGIATE IN   DIREZIONE ROMA CENTRO, CHIUSURA CHE SI
RIPETERÀ ANCHE DOMANI E SABATO NELLA FASCIA ORARIA 6:30/12:00.  
ED È ANCHE PER QUESTO MOTIVO CHE  SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA
 CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA CASILINA. CODE ANCHE
 SULLA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA PISANA, SIA PER LA CHIUSURA DELLO
SV DELLA PONTINA E SIA PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULL’AUTOSTRADA DI
FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO è CONGESTIONATO DIREZIONE OSTIENSE
RESTIAMO SUL RACCORDO, ALTRE CODE PER TRAFFICO   TRA PRENESTINA E
TIBURTINA E TRA TRIONFALE E PISANA
DIFFICILE   L’INGRESSO IN CITTÀ   SULLA VIA AURELIA, RICORDIAMO CHE  IN
QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI SVOLGONO LE
PROVE DI UN CONCORSO PUBBLICO . INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO LOCALE
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE
VERSO FIUMICINO. DISAGI ANCHE DIREZIONE OSTIENSE, CODE A PARTIRE DALLO SV
DI FIUMICINO
CODE SULLA TANGENZIALE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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