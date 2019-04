Traffico Roma del 11-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 08:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

UNA MATTINATA COMPLICATA PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE

NELLA ZONA DELL’EUR PER I LAVORI PER DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL

“GRAN PREMIO DI FORMULA E”, OLTRE AI DIVIETI DI TRANSITO SU DIVERSI

TRATTI DI STRADA DELLA ZONA, DA IERI È CHIUSA ANCHE VIA CRISTOFORO

COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE

DIREZIONI . CHIUSO POI LO SV DELLA PONTINA, SUL RACCORDO, IN USCITA

DALLE DUE CARREGGIATE IN DIREZIONE ROMA CENTRO, CHIUSURA CHE SI

RIPETERÀ ANCHE DOMANI E SABATO NELLA FASCIA ORARIA 6:30/12:00.

ED È ANCHE PER QUESTO MOTIVO CHE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA

CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA CASILINA. CODE ANCHE

SULLA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA PISANA, SIA PER LA CHIUSURA DELLO

SV DELLA PONTINA E SIA PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULL’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO è CONGESTIONATO DIREZIONE OSTIENSE

RESTIAMO SUL RACCORDO, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E

TIBURTINA E TRA TRIONFALE E PISANA

DIFFICILE L’INGRESSO IN CITTÀ SULLA VIA AURELIA, RICORDIAMO CHE IN

QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI SVOLGONO LE

PROVE DI UN CONCORSO PUBBLICO . INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO LOCALE

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE

VERSO FIUMICINO. DISAGI ANCHE DIREZIONE OSTIENSE, CODE A PARTIRE DALLO SV

DI FIUMICINO

CODE SULLA TANGENZIALE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma