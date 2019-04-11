Traffico Roma del 11-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 09:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UNA MATTINATA COMPLICATA PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE , IN PARTICOLARE
NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ.
PER I LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA E”
SUL RACCORDO ANULARE È CHIUSO LO SV DELLA PONTINA IN USCITA DA ENTRAMBE
LE CARREGGIATE. PER QUESTO MOTIVO È INFATTI CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL
RACCORDO CON CODE TRA PISANA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA
CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA. LO SV VERRÀ RIAPERTO ALLE 12:00
, MA DOMANI E SABATO VERRÀ CHIUSO NUOVAMENTE SEMPRE IN FASCIA ORARIA 6:30
/12:00
TRAFFICO CONGESTIONATO, QUINDI, IN ENTRATA VERSO LA ZONA DELL’EUR
SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, SU VIA OSTIENSE, LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO,
SULLA PONTINA E SULLA VIA LAURENTINA
PROBLEMATICO L’INGRESSO IN CITTÀ ANCHE DALAL VIA AURELIA , RICORDIAMO CHE
IN QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI SVOLGONO LE
PROVE DI UN CONCORSO PUBBLICO .
ALTRE CODE PER TRAFFICO, SEMPRE SUL RACCORDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA
E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA.
CODE SULLA TANGENZIALE DA BATTERIA NOMENTANA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma