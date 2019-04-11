Traffico Roma del 11-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 09:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UNA MATTINATA COMPLICATA PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE , IN PARTICOLARE
NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ.
PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA
E” , SUL RACCORDO ANULARE , DALL 6:30 ALLE 12:00 DI OGGI , DOMANI E DI
SABATO ,RESTERÀ CHIUSO LO SV DELLA PONTINA IN USCITA DA ENTRAMBE LE
CARREGGIATE. PER QUESTO MOTIVO È CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO
CON CODE TRA PISANA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA CASILINA E
PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA.
CONGESTIONATO IL TRAFFICO VERSO L’EUR, NUMEROSI I DIVIETI DI TRANSITO E
LE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE IN ZONA, SEMPRE PER IL LAVORI DEL CIRCUITO,
INEVITABILI CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, SU VIA OSTIENSE, SULLA
PONTINA, LUNGO LA VIA LAURENTINA ED ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CHE ,
LO RICORDIAMO È CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .
PROBLEMATICO L’INGRESSO IN CITTÀ ANCHE DALAL VIA AURELIA , RICORDIAMO CHE
IN QUESTI GIORNI, PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DELLA ZONA SI SVOLGONO LE
PROVE DI UN CONCORSO PUBBLICO .
ALTRE CODE PER TRAFFICO, SEMPRE SUL RACCORDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA
E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA.
CODE SULLA TANGENZIALE DA BATTERIA NOMENTANA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma