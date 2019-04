Traffico Roma del 11-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 11:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE PER IL TRAFFICO NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ.

PER I LAVORI DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA E” FINO ALLE 12:00,

SUL RACCORDO ANULARE, RESTERÀ CHIUSO LO SV DELLA PONTINA IN USCITA DA

ENTRAMBE LE CARREGGIATE . PER QUESTO MOTIVO CI SONO CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA PISANA E PONTINA E TRA L’APPIA E PONTINA IN CARREGGIATA

INTERNA.

RICORDIAMO CHE NELLA ZONA DELL’EUR SEMPRE PER IL GRAN PREMIO CHE SI

CORRERÀ SABATO 13 APRILE, CI SONO DIVIETI DI TRANSITO E DEVIAZIONI

OBBLIGATORIE SULLE STRADE DEL CIRCUITO ; DA IERI SERA CHIUSA ANCHE LA

CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

NELLE DUE DIREZIONI .

CI SPOSTIAMO SULLA SULLA TANGENZIALE, CODE ANCORA DALLA SALARIA VERSO LO

STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

PER INCIDENTE INVECE NEI PRESSI DI TERMINI CI SONO CODE SU PIAZZA

INDIPENDENZA, L’ INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MARTINO DELLA

BATTAGLIA

