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Traffico Roma del 11-04-2019 ore 12:30

di - 11 Aprile 2019 - 12:30

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VIABILITÀ ROMA  GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE   11:20 EC
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE PER IL TRAFFICO NELLA  ZONA SUD DELLA CITTÀ.
PER I LAVORI DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA E” FINO ALLE 12:00,
SUL RACCORDO ANULARE, RESTERÀ CHIUSO  LO SV DELLA PONTINA IN USCITA DA
ENTRAMBE LE CARREGGIATE . PER QUESTO MOTIVO CI SONO CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA  TRA PISANA E PONTINA E TRA L’APPIA E PONTINA IN CARREGGIATA
INTERNA.
RICORDIAMO CHE NELLA ZONA DELL’EUR SEMPRE PER IL  GRAN PREMIO CHE SI
CORRERÀ SABATO 13 APRILE, CI SONO DIVIETI DI TRANSITO E DEVIAZIONI
OBBLIGATORIE  SULLE STRADE DEL CIRCUITO ; DA IERI SERA CHIUSA ANCHE LA
CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
NELLE DUE DIREZIONI .
CI SPOSTIAMO SULLA SULLA TANGENZIALE, CODE ANCORA DALLA SALARIA  VERSO LO
STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
PER INCIDENTE INVECE NEI PRESSI DI TERMINI CI SONO CODE SU PIAZZA
INDIPENDENZA, L’ INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MARTINO DELLA
BATTAGLIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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