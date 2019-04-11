Traffico Roma del 11-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 13:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE, CODE ANCORA DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
INCIDENTE CON CODE INVECE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E
PONTE UMBEERTO I DIREZIONE PONTE CAVOUR
ANCHE SULLA VIA AURELIA CI SONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY
NEL QUARTIERE DELL’EUR, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE ED AI
DIVIETI DI TRANSITO PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI
FORMULA E” CHE SI CORRERÀ SABATO 13 APRILE
RICORDIAMO CHE È CHIUSA ANCHE LA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA
LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .
CONFERMATO PER ORA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA TPL E
CONSORZIATE, INDETTO PER DOMANI VENERDÌ 12 APRILE. A RISCHIO LE CORSE DELLE
LINEE PERIFERICHE TRA LE 8:30 E LE 17:00 E DALLE 20 :00 A FINE SERVIZIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma