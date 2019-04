Traffico Roma del 11-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 13:20 EC



SULLA TANGENZIALE, CODE ANCORA DALLA SALARIA VERSO LO STADIO PER I LAVORI

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

INCIDENTE CON CODE INVECE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E

PONTE UMBEERTO I DIREZIONE PONTE CAVOUR

ANCHE SULLA VIA AURELIA CI SONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY

NEL QUARTIERE DELL’EUR, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE ED AI

DIVIETI DI TRANSITO PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI

FORMULA E” CHE SI CORRERÀ SABATO 13 APRILE

RICORDIAMO CHE È CHIUSA ANCHE LA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA

LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .

CONFERMATO PER ORA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA TPL E

CONSORZIATE, INDETTO PER DOMANI VENERDÌ 12 APRILE. A RISCHIO LE CORSE DELLE

LINEE PERIFERICHE TRA LE 8:30 E LE 17:00 E DALLE 20 :00 A FINE SERVIZIO

