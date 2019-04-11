Traffico Roma del 11-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 15:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE, CODE DA VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA
OPPOSTA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA
MOSCHEA
AUTO IN COLONNA SULLA VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA
DI VIA DEL SERAFICO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA DI FIORANELLO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DI FIORANELLO
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA L’USCITA PER SETTEBAGNI E QUELLA PER LA TIBURTINA, MENTRE IN
ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA
CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E
TOR CERVARA
NEL QUARTIERE DELL’EUR, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE E AI
DIVIETI DI TRANSITO IN ATTO PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO
DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA E” CHE SI CORRERÀ SABATO 13 APRILE
RICORDIAMO CHE È CHIUSA ANCHE LA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA
LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma