Traffico Roma del 11-04-2019 ore 16:30

SULLA TANGENZIALE, CODE DA VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO PER I LAVORI

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA

OPPOSTA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA

MOSCHEA

AUTO IN COLONNA SULLA VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA

DI VIA DEL SERAFICO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA DI FIORANELLO

ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DI FIORANELLO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA L’USCITA PER SETTEBAGNI E QUELLA PER LA TIBURTINA, MENTRE IN

ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA

CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E

TOR CERVARA

NEL QUARTIERE DELL’EUR, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE E AI

DIVIETI DI TRANSITO IN ATTO PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO

DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA E” CHE SI CORRERÀ SABATO 13 APRILE

RICORDIAMO CHE È CHIUSA ANCHE LA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA

LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .

