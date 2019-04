Traffico Roma del 11-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 16:50 MAVE



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

LINEA TERMINI – CENTOCELLE: SERVIZIO FERROVIARIO INTERROTTO

CAUSA INCIDENTE

PER TERMINI UTILIZZARE LINEA BUS 105 E NELLA TRATTA PONTE CASILINO<- >TERMINI LINEA BUS 50

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E SVINCOLO

A24, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

LAURENTINA

SULLA TANGENZIALE, CODE DA VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO PER I LAVORI

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA

OPPOSTA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA

MOSCHEA

CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E

TOR CERVARA

ALL’EUR , ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE E AI DIVIETI DI TRANSITO

IN ATTO PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI

FORMULA E” CHE SI CORRERÀ SABATO 13 APRILE

RICORDIAMO CHE È CHIUSA ANCHE LA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA

LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma