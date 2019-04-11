Traffico Roma del 11-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 16:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
LINEA TERMINI – CENTOCELLE: SERVIZIO FERROVIARIO INTERROTTO
CAUSA INCIDENTE
PER TERMINI UTILIZZARE LINEA BUS 105 E NELLA TRATTA PONTE CASILINO<- >TERMINI LINEA BUS 50
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E SVINCOLO
A24, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
LAURENTINA
SULLA TANGENZIALE, CODE DA VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA
OPPOSTA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA
MOSCHEA
CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E
TOR CERVARA
ALL’EUR , ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE E AI DIVIETI DI TRANSITO
IN ATTO PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL “GRAN PREMIO DI
FORMULA E” CHE SI CORRERÀ SABATO 13 APRILE
RICORDIAMO CHE È CHIUSA ANCHE LA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA
LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI .
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma