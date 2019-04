Traffico Roma del 11-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 17:50 MAVE



FORTEMENTE RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

ANULARE CON CODE PER TRAFFICO E PICCOLI INCIDENTI TRA OSPEDALE

SANT’ANDREA E SALARIA E TRA L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI E SVINCOLO

A24, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA TIBURTINA

SITUAZIONE DIFFICILE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE DOVE PER TRAFFICO E

LAVORI TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI, DA VIA DELLE VALLI VERSO LO

STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, E TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI

IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA PER CHI PROVIENE DA NOMENTANA

SIA PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI

QUESTO A CAUSA DELLE CODE PRESENTI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24

IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA

NELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE, CODE SULLA VIA DEL MARE DALL’EUR A VIA DI

DECIMA verso il raccordo anulare , QUESTO ANCHE PER LA CHIUSRA AL TRAFFICO

DELLA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI IN OCCASIONE DEL LA FORMULA E IN PROGRAMMA

SABATO PROSSIMO SULLE STRADE DEL QUARTIERE EUR

Massimo Veschi

