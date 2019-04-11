Traffico Roma del 11-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 17:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
FORTEMENTE RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE CON CODE PER TRAFFICO E PICCOLI INCIDENTI TRA OSPEDALE
SANT’ANDREA E SALARIA E TRA L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI E SVINCOLO
A24, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA TIBURTINA
SITUAZIONE DIFFICILE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE DOVE PER TRAFFICO E
LAVORI TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI, DA VIA DELLE VALLI VERSO LO
STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, E TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI
IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA PER CHI PROVIENE DA NOMENTANA
SIA PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI
QUESTO A CAUSA DELLE CODE PRESENTI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24
IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA
NELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE, CODE SULLA VIA DEL MARE DALL’EUR A VIA DI
DECIMA verso il raccordo anulare , QUESTO ANCHE PER LA CHIUSRA AL TRAFFICO
DELLA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI IN OCCASIONE DEL LA FORMULA E IN PROGRAMMA
SABATO PROSSIMO SULLE STRADE DEL QUARTIERE EUR
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma