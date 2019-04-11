Traffico Roma del 11-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALCUNI INCIDENTI:
IL PRIMO IN PIAZZALE CLODIO
UN SECONDO IN VIA DI GROTTAPERFETTA AD ALTEZZA DI LARGO LEO LONGANESI
UN ALTRO IN PIAZZA CADUTI DELLA MONTAGNOLA, NEI PRESSI DI VIALE PICO DELLA
MIRANDOLA
ED ANCORA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN PIAZZALE ASIA ED ANCHE IN VIA
DELLA CASETTA MATTEI AD ALTEZZA DI VIA DEI CARAFA
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO
CODE, TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA E POI ALTRE FILE ANCHE PER UN
INCIDENTE TRA L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI E SVINCOLO DELLA PRENESTINA,
MENTRE IN ESTERNA PER IL SOLO TRAFFICO, CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA ROMA
FIUMICINO E LA TIBURTINA
SITUAZIONE DIFFICILE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE DOVE PER TRAFFICO E
LAVORI TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI, DA VIA DELLE VALLI VERSO LO
STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, E TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI DIFFICOLTÀ DI
IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA PER CHI PROVIENE DA NOMENTANA
SIA PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI
QUESTO A CAUSA DELLE CODE PRESENTI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24 IN
USCITA DALLA CITTÀ DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA, E PER TRAFFICO FILE
ANCHE VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO;
NELLA ZONA SUD DELLA CAPITALE, CODE SULLA VIA DEL MARE DALL’EUR A VIA DI
DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE, QUESTO ANCHE PER LA CHIUSRA AL TRAFFICO
DELLA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
NELLE DUE DIREZIONI IN OCCASIONE DEL “GRAN PREMIO DI FORMULA E” CHE SI
CORRERÀ SABATO 13 APRILE SULLE STRADE DEL QUARTIERE EUR
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma