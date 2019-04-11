Traffico Roma del 11-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 1920 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA
TROVIAMO CODE IN SMALTIMENTO TRA ROMA OVEST E TORRIMPIETRA DIREZIONE
CIVITAVECCHIA
ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, CON CODE ANCHE SULLE
STRADE LIMITROFE
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN ALTRO
INCIDENTE SU VIA CATANIA ED ANCORA NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, IN
VIA DEI RAMNI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LIBURNI
CAUSA INCIDENTE
FORTEMENTE RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE CON CODE PER TRAFFICO E PICCOLI INCIDENTI TRA OSPEDALE
SANT’ANDREA E SALARIA E TRA L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI E SVINCOLO
A24, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA TIBURTINA
SITUAZIONE DIFFICILE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE DOVE PER TRAFFICO E
LAVORI TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI, DA VIA DELLE VALLI VERSO LO
STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, E TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI
IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA PER CHI PROVIENE DA NOMENTANA
SIA PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI
QUESTO A CAUSA DELLE CODE PRESENTI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24
IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma