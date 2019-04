Traffico Roma del 11-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 1920 MAVE



A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA

TROVIAMO CODE IN SMALTIMENTO TRA ROMA OVEST E TORRIMPIETRA DIREZIONE

CIVITAVECCHIA

ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, CON CODE ANCHE SULLE

STRADE LIMITROFE

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN ALTRO

INCIDENTE SU VIA CATANIA ED ANCORA NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, IN

VIA DEI RAMNI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LIBURNI

CAUSA INCIDENTE

FORTEMENTE RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

ANULARE CON CODE PER TRAFFICO E PICCOLI INCIDENTI TRA OSPEDALE

SANT’ANDREA E SALARIA E TRA L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI E SVINCOLO

A24, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA TIBURTINA

SITUAZIONE DIFFICILE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE DOVE PER TRAFFICO E

LAVORI TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI, DA VIA DELLE VALLI VERSO LO

STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, E TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI

IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA PER CHI PROVIENE DA NOMENTANA

SIA PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI

QUESTO A CAUSA DELLE CODE PRESENTI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24

IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA

Massimo Veschi

