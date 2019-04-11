Traffico Roma del 11-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 ORE 1950 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SITUAZIONE DIFFICILE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE DOVE PER TRAFFICO E
LAVORI TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI, DA VIA DELLE VALLI VERSO LO
STADIO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, E TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI
IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA PER CHI PROVIENE DA NOMENTANA
SIA PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI
QUESTO A CAUSA DELLE CODE PRESENTI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24
DALLA TANGENZIALE A ALL’USCITA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE
SI TRANSITA POI CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, A
SEGUITO DI UN INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN ALTRO
INCIDENTE SU VIA CATANIA ED ANCORA NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, IN
VIA DEI RAMNI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LIBURNI
CAUSA INCIDENTE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON
CODE PER TRAFFICO E PICCOLI INCIDENTI TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA
E TRA L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI E SVINCOLO A24, MENTRE IN ESTERNA SI
PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma