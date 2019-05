Traffico Roma del 11-05-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 8:20

IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN

INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN

DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A

PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA.

ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

TUSCOLANA ED ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE E SCORREVOLE SULL’INTERA

RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DA PARTE DELL’AMA:

SINO ALLE 12.00 RIMARRÀ CHIUSA LA VIA PANORAMICA, OVVERO VIA GIOVANNI

FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO,

CHIUSE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, CON DISCIPLINA PROVVISORIA DI

TRAFFICO NELLE VIE ADIACENTI.

SEMPRE IN MATTINATA, NEL RIONE RIPA, DALLE 9.30 ALLE 13.30, CIRCA 5000

PARTECIPANTI SI RITROVERANNO PER MANIFESTARE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA

VERITÀ: DI CONSEGUENZA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO SU TUTTA LA

PIAZZA E IN VIA DEI CERCHI.

