Traffico Roma del 11-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
INVARIATA LA SITUAZIONE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN
INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI PISANA E MAGLIANA IN
DIREZIONE DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE-OSTIENSE.
DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA
AURELIA.
ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
TUSCOLANA ED ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA.
AL DELLA VITTORIA, PER LAVORI DI PULIZIA SINO ALLE 12.00 RIMARRÀ CHIUSA LA
VIA PANORAMICA, OVVERO VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE ENTRAMBE DA PIAZZALE CLODIO A VIA
TRIONFALE, CON DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE ADIACENTI.
TRA POCO, NEL CENTRO STORICO DALLE 9.30 ALLE 13.30, CIRCA 5000 PARTECIPANTI
SI RITROVERANNO PER MANIFESTARE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ. DI
CONSEGUENZA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO SU TUTTA LA PIAZZA E IN VIA
DEI CERCHI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma