Traffico Roma del 11-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN
USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE
SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA.
NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA
DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
SU TUTTA LA PIAZZA E IN VIA DEI CERCHI.
AL DELLA VITTORIA, PER LAVORI DI PULIZIA SINO ALLE 12.00 RIMARRÀ CHIUSA LA
VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, CON DISCIPLINA
PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE ADIACENTI.
MOLTO TRAFFICATA LA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI SINO AL GRA IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI, RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA FLAMINIA DA CORSO
FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE GRA.
SULLA TANG. EST TRAFFICO RALLENTATO DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
SULLA VIA AURELIA ANTICA SI RALLENTA FRA LARGO DON GUANELLA E LA VIA
AURELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN ZONA CAPANNELLE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA NUOVA FRA IL GRA E
VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
SEMPRE A ROMA SUD RALLENTATA LA VIA PONTINA FRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI
PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA.
PER FINIRE, NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL
MARE E SULLA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma