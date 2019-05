Traffico Roma del 11-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

TRAFFICO SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN

USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE

SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA.

NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO

SU TUTTA LA PIAZZA E IN VIA DEI CERCHI.

AL DELLA VITTORIA, PER LAVORI DI PULIZIA SINO ALLE 12.00 RIMARRÀ CHIUSA LA

VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, CON DISCIPLINA

PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE ADIACENTI.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI SINO AL GRA IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI, RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA FLAMINIA DA CORSO

FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE GRA.

SULLA TANG. EST TRAFFICO RALLENTATO DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

SULLA VIA AURELIA ANTICA SI RALLENTA FRA LARGO DON GUANELLA E LA VIA

AURELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA CAPANNELLE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA NUOVA FRA IL GRA E

VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

SEMPRE A ROMA SUD RALLENTATA LA VIA PONTINA FRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI

PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA.

PER FINIRE, NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL

MARE E SULLA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma