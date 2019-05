Traffico Roma del 11-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E

CONSOLARI DELLA CITTA’

RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI E SU VIA FLAMINIA

NUOVA DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE I CASI IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE.

CI SPOSTIAMO SU VIA DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA VICOLO

DI SANTA PASSERA E VIA COSTA IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTA’ PER I

NCIDENTE ANCHE SU VIA CHERSO NEI PRESSI DI VIA COLLATINA.

NEL POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 15, UN CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI

MUOVERA’ VERSO PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. DOPO AVER PERCORSO VIA DELLE

TERME DI DIOCLEZIANO, VIA CAVOUR, PIAZZA DELL’ESQUILINO, PIAZZA DI SANTA

MARIA MAGGIORE, VIA MERULANA, VIALE MANZONI E VIA EMANUELE FILIBERTO.

CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI E LIMITAZIONE E

DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma