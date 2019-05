Traffico Roma del 11-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, UN PO’

DI TRAFFICO AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO E PONTE UMBERTO.

RESTANO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE,

INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI

CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE DI OSTIA.

INCIDENTE ANCHE IN VIA GRAZIANO IN PROSSIMITÀ DI VIA PROSPERO FARINACCI; UN

TERZO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL QUARTACCIO,

RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA

LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE

STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI

SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO

I TRAM DELLA LINEA 19 AL MOMENTO SONO LIMITATI A VALLE GIULIA A CAUSA DI UN

VEICOLO BLOCCATO PER UN GUASTO SUI BINARI IN VIALE DELLE MILIZIE. E’ STATO

ATTIVATO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS TRA VALLE GIULIA E PIAZZA

RISORGIMENTO. (RED)

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma