Traffico Roma del 11-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, SULLA CASSIA CODE TRA LA

STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR

RESTANO POI DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE,

INCIDENTE RIMOSSO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI

PRESSI DI CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE DI OSTIA.

INCIDENTE IN PIAZZA ZAMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CONCORDIA, RACCOMANDIAMO

LE DOVUTE ATTENZIONI.

SULLA VIA APPIA RESTANO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLE CAPANNELLE IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

IN CORSO ALL’ESQUILINO UNA MANIFESTAZIONE PARTITA DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA E DIRETTA VERSO SAN GIOVANNI, INEVITABILI INTERRUZIONI PER IL

TRAFFICO LUNGO ALCUNE STRADE A RIDOSSO DI VIA CAVOUR, VIA MERULANA E VIA

EMANUELE FILIBERTO. DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO LIMITATE A PORTA MAGGIORE, LA LINEA 3 È IN

FUNZIONE SOLTANTO TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA.

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA È

STATA RIAPERTA, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA E

BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-

BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma