Traffico Roma del 11-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO,

TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE ALTRE AUTOSTRADE. PER

QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI C’È UN PO DI TRAFFICO DI RIENTRO VERSO IL

CENTRO.

SULLA CASSIA RESTANO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTÀ.

SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR.

INCIDENTE IN PIAZZA ZAMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CONCORDIA, RACCOMANDIAMO

LE DOVUTE ATTENZIONI.

SULLA VIA APPIA RESTANO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLE CAPANNELLE IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

IN CORSO ALL’ESQUILINO UNA MANIFESTAZIONE DIRETTA VERSO SAN GIOVANNI,

INEVITABILI INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO LUNGO ALCUNE STRADE A RIDOSSO DI

VIA CAVOUR, VIA MERULANA, VIALE MANZONI E VIA EMANUELE FILIBERTO.

DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO. LE LINEE TRAM 5 E 14

SONO LIMITATE A PORTA MAGGIORE, LA LINEA 3 È IN FUNZIONE SOLTANTO TRA PORTA

MAGGIORE E VALLE GIULIA.

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO PER TEMPORALI GIÀ DALLA

TARDA SERATA DI OGGI, CON PREVISIONE PER LE SUCCESSIVE 36 ORE. SI PREVEDONO

SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

POSSIBILI GRADINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

