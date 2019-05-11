Traffico Roma del 11-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO,
TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE ALTRE AUTOSTRADE. PER
QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI C’È UN PO DI TRAFFICO DI RIENTRO VERSO IL
CENTRO.
SULLA CASSIA RESTANO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTÀ.
SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR.
INCIDENTE IN PIAZZA ZAMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CONCORDIA, RACCOMANDIAMO
LE DOVUTE ATTENZIONI.
SULLA VIA APPIA RESTANO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLE CAPANNELLE IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
IN CORSO ALL’ESQUILINO UNA MANIFESTAZIONE DIRETTA VERSO SAN GIOVANNI,
INEVITABILI INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO LUNGO ALCUNE STRADE A RIDOSSO DI
VIA CAVOUR, VIA MERULANA, VIALE MANZONI E VIA EMANUELE FILIBERTO.
DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO. LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO LIMITATE A PORTA MAGGIORE, LA LINEA 3 È IN FUNZIONE SOLTANTO TRA PORTA
MAGGIORE E VALLE GIULIA.
LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO PER TEMPORALI GIÀ DALLA
TARDA SERATA DI OGGI, CON PREVISIONE PER LE SUCCESSIVE 36 ORE. SI PREVEDONO
SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
POSSIBILI GRADINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma