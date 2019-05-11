Traffico Roma del 11-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO
DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA
VIABILITA’ .NE SEGNALIAMO UNO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI
VIALE DELL’OCEANO PACIFICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
UN SECONDO INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI NEI PRESSI DI LARGO ENEA
BORTOLOTTI, SUL POSTO SI VIAGGIA A RILENTO.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA TRA
PIAZZA DI PORTA CAPENA E PIAZZALE NUMA POMPILIO DIREZIONE VIA DRUSO, SULLA
TANGENZIALE EST SI RALLENTA DALLA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA È STATA
RIAPERTA, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA E
BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-
BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma