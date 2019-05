Traffico Roma del 11-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SS

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO

DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA

VIABILITA’ .NE SEGNALIAMO UNO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

VIALE DELL’OCEANO PACIFICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

UN SECONDO INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI NEI PRESSI DI LARGO ENEA

BORTOLOTTI, SUL POSTO SI VIAGGIA A RILENTO.

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA TRA

PIAZZA DI PORTA CAPENA E PIAZZALE NUMA POMPILIO DIREZIONE VIA DRUSO, SULLA

TANGENZIALE EST SI RALLENTA DALLA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA È STATA

RIAPERTA, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA E

BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-

BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.

PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.

