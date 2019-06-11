Traffico Roma del 11-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA
A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDENTE LIEVE
TRA LE USCITE LA RUSTICA E NOMENTANA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE
A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE
CAPANNELLE, SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, SULLA VIA
DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO
A VIA DI MALAFEDE, TUTTO VERSO LA CAPITALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma