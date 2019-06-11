Traffico Roma del 11-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI
DUE PONTI, mentre sulla SALARIA incolonnamenti per traffico e lavori in
corso DAlla motorizzazione civile ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA nomentanA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDENTE LIEVE
TRA LE USCITE tor bella monaca E NOMENTANA, e a seguire da boccea a via del
pescaccio, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE
DI ROMA SUD ALL’APPIA e dalla pontina alla via del mare.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE
CAPANNELLE, SULLA PONTINA DA tor de cenci all’eur, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE, TUTTO VERSO LA CAPITALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma