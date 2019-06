Traffico Roma del 11-06-2019 ore 08:00

NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 7:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN ENTRATA IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI

DUE PONTI, mentre sulla SALARIA incolonnamenti per traffico e lavori in

corso DAlla motorizzazione civile ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA

ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA nomentanA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDENTE LIEVE

TRA LE USCITE tor bella monaca E NOMENTANA, e a seguire da boccea a via del

pescaccio, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE

DI ROMA SUD ALL’APPIA e dalla pontina alla via del mare.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE

CAPANNELLE, SULLA PONTINA DA tor de cenci all’eur, SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI

MALAFEDE, TUTTO VERSO LA CAPITALE.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma