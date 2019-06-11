Traffico Roma del 11-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
SINO A VIA DEI DUE PONTI, MENTRE, SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI DALLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN
GIOVANNI, INCOLONNAMENTI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE, MENTRE, VERSO LO
STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA
CASSIA, A SEGUIRE DA BOCCEA A VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA
VIA DEL MARE E DALL’ARDEATINA ALLA CASILINA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A
TRATTI DALLA CASILINA ALL’APPIA, E DALLA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE.
ALL’OSTIENSE, CODE PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA DELLE
SETTE CHIESE E LARGO ANGELO FOCHETTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
SEMPRE A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI AL GRA,
SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI
ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE,
TUTTO VERSO LA CAPITALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma