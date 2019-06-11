Traffico Roma del 11-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
SINO A VIA DEI DUE PONTI, MENTRE, SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI DALLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, E DALLA
TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO
AL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL CENTRO CITTÀ, MA ANCHE IN USCITA DALLA
STESSA, FINO AL GRA.
SULLA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO CON L’A24 FINO A
VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI, E SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO
LO STADIO OLIMPICO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA ALLA
TRIONFALE, DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE, E DALLA PONTINA ALLA TIBURTINA.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E PIÙ
AVANTI DALLA CASILINA ALLA ROMA-FIUMICINO.
PROPRIO SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL GRA A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
ALL’OSTIENSE, CODE PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA DELLE
SETTE CHIESE E LARGO ANGELO FOCHETTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
SEMPRE A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE
CAPANNELLE, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA METRO A TRA ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma