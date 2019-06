Traffico Roma del 11-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 9:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA

SINO A VIA DEI DUE PONTI, MENTRE, SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI DALLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, E DALLA

TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO

AL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL CENTRO CITTÀ, MA ANCHE IN USCITA DALLA

STESSA, FINO AL GRA.

SULLA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO CON L’A24 FINO A

VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI, E SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO

LO STADIO OLIMPICO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA ALLA

TRIONFALE, DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE, E DALLA PONTINA ALLA TIBURTINA.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E PIÙ

AVANTI DALLA CASILINA ALLA ROMA-FIUMICINO.

PROPRIO SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL GRA A VIA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

ALL’OSTIENSE, CODE PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA DELLE

SETTE CHIESE E LARGO ANGELO FOCHETTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

SEMPRE A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE

CAPANNELLE, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.

RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA METRO A TRA ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma