Traffico Roma del 11-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
SINO A VIA DEI DUE PONTI.
LAVORI E CARREGGIATA RIDOTTA SULLA VIA SALARIA: CI SONO CODE DALLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, E DALLA
TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO CON
L’A24 FINO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI, E SINO A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALL’AURELIA ALLO
SVINCOLO DI CIAMPINO, POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E SALARIA E CASSIA;
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E PIÙ
AVANTI DALLA CASILINA ALLA ROMA-FIUMICINO.
PROPRIO SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO L’EUR.
RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA METRO A TRA ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma