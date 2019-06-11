Traffico Roma del 11-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
MENTRE SULLA VIA FLAMINIA SI RALLENTA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE
PONTI.
LAVORI E CARREGGIATA RIDOTTA SULLA VIA SALARIA: CI SONO CODE DALLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA
TIBURTINA ALLA VIA NOMENTANA, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LA SALARIA E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA ALL’APPIA,
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA VIA
DEL MARE.
ALL’APPIO-LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA ALTEZZA VIA C.COLOMBO VERSO VIA
MARCO POLO; IL TRAFFICO È RALLENTATO DA VIA ACAIA.
PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE IL SERVIZIO SULLA METRO
A TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA È SOSPESO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ED È
SOSTITUITO DA BUS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma