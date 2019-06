Traffico Roma del 11-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,

MENTRE SULLA VIA FLAMINIA SI RALLENTA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE

PONTI.

LAVORI E CARREGGIATA RIDOTTA SULLA VIA SALARIA: CI SONO CODE DALLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA

TIBURTINA ALLA VIA NOMENTANA, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LA SALARIA E

VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA ALL’APPIA,

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA VIA

DEL MARE.

ALL’APPIO-LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA ALTEZZA VIA C.COLOMBO VERSO VIA

MARCO POLO; IL TRAFFICO È RALLENTATO DA VIA ACAIA.

PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE IL SERVIZIO SULLA METRO

A TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA È SOSPESO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ED È

SOSTITUITO DA BUS.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma