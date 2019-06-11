Traffico Roma del 11-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE E TRA LA TANGENZIALE E VIA DEI PRATI
FISCALI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULLA VIA CASSSIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN
DIREZIONE CORSO DI FRANCIA
CODE A TRATTI, IN VIA DEL FORO ITALICO, TRA VIA SALARIA E VIA DI TOR DI
QUINTO IN ENTRAMBE LE DREZIONI
SULLA VIA AURELIA ANTICA SI RALLENTA TRA L’INCROCIO CON VIA AURELIA E LARGO
DON LUIGI GUANELLA VERSO VILLA PAMPHILI
TRA FIUMICINO E OSTIA CODE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E VIA DELLA
SCAFA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E
MONTEPORZIO CATONE SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO IN AVARIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma