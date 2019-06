Traffico Roma del 11-06-2019 ore 13:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V.

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE E TRA LA TANGENZIALE E VIA DEI PRATI

FISCALI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SULLA VIA CASSSIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN

DIREZIONE CORSO DI FRANCIA

CODE A TRATTI, IN VIA DEL FORO ITALICO, TRA VIA SALARIA E VIA DI TOR DI

QUINTO IN ENTRAMBE LE DREZIONI

SULLA VIA AURELIA ANTICA SI RALLENTA TRA L’INCROCIO CON VIA AURELIA E LARGO

DON LUIGI GUANELLA VERSO VILLA PAMPHILI

TRA FIUMICINO E OSTIA CODE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E VIA DELLA

SCAFA IN DIREZIONE OSTIA

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E

MONTEPORZIO CATONE SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO IN AVARIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma