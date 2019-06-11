Traffico Roma del 11-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTANO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA
IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI
QUINTO DALLA TANGENZIALE ALLA FLAMINIA.
CODE SULLA SALARIA DA VILLA ADA A VIA DEI PRATI FISCALI; CODE ANCHE IN
DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL
GEMELLI, CI SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO
NERI.
SULLA TANGENZIALE CODE DA SAN GIOVANNI AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SEMPRE IN TANGENZIALE CI SONO CODE ANCHE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA
SALARIA E ANCORA DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA IN QUESTO CASO IL TUTTO QUINDI VERSO SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA.
NELLA PERIFERIA EST – A CASAL MONASTERO – INCIDENTE E CODE IN VIA BELMONTE
IN SABINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA PONTINA ANCORA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE DI LATINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma