Traffico Roma del 11-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITÀ. PERMANGONO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN
INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A
PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E
CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN USCITA DAL CENTRO. SEMPRE IN VIALE DI TOR
DI QUINTO A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE, PER QUESTO MOTIVO LE CODE PARTONO DALLA
FARNESINA.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
ALLA SALARIA. CODE PER TRAFFICO DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E POI DAL VERANO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO
QUINDI VERSO SAN GIOVANNI.
ANCORA PER QUANTO RIGUARDA LA TANGENZIALE CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DA VILLA ADA A VIA DEI PRATI FISCALI; CODE
ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL
GEMELLI, CI SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO
NERI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA.
NELLA PERIFERIA EST – A CASAL MONASTERO – INCIDENTE E CODE IN VIA BELMONTE
IN SABINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA VIA ARDEATINA CODE DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO.
SULLA PONTINA ANCORA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE DI LATINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma