Traffico Roma del 11-06-2019 ore 18:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN INCIDENTE
SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A PARTIRE
DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN
VIALE DI TOR DI QUINTO A PARTIRE DALLA FARNESINA!
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
ALLA SALARIA. CODE PER TRAFFICO DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E POI DAL VERANO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO
QUINDI VERSO SAN GIOVANNI.
ANCORA PER QUANTO RIGUARDA LA TANGENZIALE CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DA VIALE REGINA MARGHERITA A VIA DEI PRATI
FISCALI!
CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DA VIA CORTONA. AL TRIESTE
CODE IN VIALE SOMALIA, VIALE ERITREA E IN VIALE LIBIA.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL
GEMELLI, CI SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO
NERI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA.
SULLA VIA ARDEATINA CODE DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE IN VIA
APPIA, VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DI TOR CARBONE NATURALMENTE IN USCITA DAL
CENTRO.
TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL3 ROMA
BRACCIANO VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E MONTE MARIO A CAUSA DI UN TRENO
GUASTO NELLA STAZIONE DI GEMELLI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma