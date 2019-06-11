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Traffico Roma del 11-06-2019 ore 18:30

di - 11 Giugno 2019 - 18:30

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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO  SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA
DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA,  IN CARREGGIATA ESTERNA
INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA
ROMANINA.
NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’  NE SEGNALIAMO
UNO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI  XXIII E LA
VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
UN ALTRO INCIDENTE  SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PROVOCA
RALLENTAMENTI  IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
RISOLTO INVECE L’ INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
GROTTAROSSA . CI SONO ANCORA CODE  DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO .
CODE PER TRAFFICO  SULAL TANGENZIALE EST  DALL’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E POI DAL VERANO A VIALE CASTRENSE
 VERSO SAN GIOVANNI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO,  ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA
FL3 ROMA BRACCIANO VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E MONTE MARIO A CAUSA DI UN
TRENO GUASTO NELLA STAZIONE DI GEMELLI.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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