Traffico Roma del 11-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA
DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, IN CARREGGIATA ESTERNA
INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA
ROMANINA.
NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE SEGNALIAMO
UNO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA
VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PROVOCA
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
RISOLTO INVECE L’ INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
GROTTAROSSA . CI SONO ANCORA CODE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO .
CODE PER TRAFFICO SULAL TANGENZIALE EST DALL’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E POI DAL VERANO A VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA
FL3 ROMA BRACCIANO VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E MONTE MARIO A CAUSA DI UN
TRENO GUASTO NELLA STAZIONE DI GEMELLI.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma