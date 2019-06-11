Traffico Roma del 11-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, SULLA
FLAMINIA ANCORA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE
SULLA TANGENZIALE RESTANO CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
ALLA SALARIA. CODE PER TRAFFICO DALL’USCITA VERANO SINO A VIALE CASTRENSE
IL TUTTO QUINDI VERSO SAN GIOVANNI.
ANCORA PER QUANTO RIGUARDA LA TANGENZIALE CODE DA DALLA STAZIONE TIBURTINA
A PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DA VIALE REGINA MARGHERITA A VIA DEI PRATI
FISCALI!
CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DA VIA CORTONA. AL TRIESTE
CODE IN VIALE SOMALIA, VIALE ERITREA E IN VIALE LIBIA.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL
GEMELLI, CI SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO
NERI. ALL’AURELIO INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII ALL’ALTEZZA DI PIAZZA PIO
XI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA
ROMANINA.
SULLA VIA ARDEATINA CODE DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE IN VIA
APPIA PIGNATELLI, IN VIA ERODE ATTICO E VIA DI TOR CARBONE NATURALMENTE IN
USCITA DAL CENTRO.
SULLA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL GIULIANO DALMATA
CI SONO CODE VERSO L’EUR.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma