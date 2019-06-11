Traffico Roma del 11-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO DOPO UNA GIORNATA CARATTERIZZATA
DA NOTEVOLI PROBLEMI.
SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA
SALARIA. CODE PER TRAFFICO DALL’USCITA VERANO SINO A VIALE CASTRENSE IL
TUTTO QUINDI VERSO SAN GIOVANNI.
SULLA FLAMINIA RESTANO CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE
SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DA VIALE REGINA MARGHERITA A PIAZZA DI
PRISCILLA.
AL TRIESTE CODE IN VIALE SOMALIA, VIALE ERITREA E IN VIALE LIBIA.
SULLA CASSIA ANCORA CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. TRAFFICO
INCOLONNATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL GEMELLI, CI
SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO NERI.
ALL’AURELIO INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII ALL’ALTEZZA DI PIAZZA PIO XI.
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA
ROMANINA.
SULLA VIA ARDEATINA CODE DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE IN VIA
APPIA PIGNATELLI, IN VIA ERODE ATTICO E VIA DI TOR CARBONE NATURALMENTE IN
USCITA DAL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma