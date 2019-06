Traffico Roma del 11-06-2019 ore 20:00

NOTIZIARIO ROMA martedì 11 giugno 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI

SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO DOPO UNA GIORNATA CARATTERIZZATA

DA NOTEVOLI PROBLEMI.

SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA

SALARIA. CODE PER TRAFFICO DALL’USCITA VERANO SINO A VIALE CASTRENSE IL

TUTTO QUINDI VERSO SAN GIOVANNI.

SULLA FLAMINIA RESTANO CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE

SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DA VIALE REGINA MARGHERITA A PIAZZA DI

PRISCILLA.

AL TRIESTE CODE IN VIALE SOMALIA, VIALE ERITREA E IN VIALE LIBIA.

SULLA CASSIA ANCORA CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. TRAFFICO

INCOLONNATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL GEMELLI, CI

SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO NERI.

ALL’AURELIO INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII ALL’ALTEZZA DI PIAZZA PIO XI.

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA

ROMANINA.

SULLA VIA ARDEATINA CODE DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE IN VIA

APPIA PIGNATELLI, IN VIA ERODE ATTICO E VIA DI TOR CARBONE NATURALMENTE IN

USCITA DAL CENTRO.

