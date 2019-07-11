Traffico Roma del 11-07-2019 ore 08:30
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
CHIUSA AL TRAFFICO VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI .
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN
PROSSIMITA’ DI VIA ARISTIDE LEONORI.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO MOMENTANEAMENTE SOSPESO
SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER UN INCIDENTE TRA PRIVATI IN VIA CASILINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MANDRIONE
INTERROTTA POI LA LINEA TRAM 19 TRA VALLE GIULIA E RISORGIMENTO . ATTIVATI
BUS SOSTITUTIVI.
INTERROTTA E SOSTITUITA DAI BUS ANCHE LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO PERCORSO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma