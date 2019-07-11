Traffico Roma del 11-07-2019 ore 10:30
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CHIUSA AL TRAFFICO VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI .
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA
TIBURTINA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL
MANDRIONE.
SEMPRE SULLA CASILINA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN
PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI LINCEI, SIAMO NEL QUARTIERE
ARDEATINO, IN DIREZIONE DI TOR MARANCIA.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA
VIA PRENESTINA E LA VIA TIBURTINA
ALLE ORE 10 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DI FRONTE IL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . POSSIBILI DISAGI INZONA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO , PER UN GUASTO TECNICO INTERROTTE LE LINE3
TRAM 3 E 19 TRA PIAZZA GALENO -VALLE GIULIA – RISORGIMENTO . ATTIVATI BUS
SOSTITUTIVI.
INTERROTTA E SOSTITUITA DAI BUS ANCHE LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO PERCORSO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma