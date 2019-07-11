Traffico Roma del 11-07-2019 ore 11:30
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UN INCIDENTE A CATENA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN VIALE JONIO IN
PROSSIMITA’ DI PIAZZALE JONIO.
SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE
CORNELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINAL CAPRARA IN DIREZIONE AURELIA.
PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE.
SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA , CON RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DEL RACCORDO.
ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA OSTIENSE CON RALLENTAMENTI TRA IL
RACCORDO E TOR DI VALLE VERSO IL CENTRO CITTA’.
PERMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI .
A TOR PIGNATTARA CHIUSA VIA DEI CICERI PER LAVORI DI PULIZIA DEL MANTO
STRADALE TRA VIA DEGLI ANGELI E VIA COLUMELLA.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DI FRONTE IL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI
FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’
SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma