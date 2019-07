Traffico Roma del 11-07-2019 ore 14:30

SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA

STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE REGINA ELENA CI SONO RALLENTAMENTI

TRA VIALE DELL’UNIVERSITA’ E PIAZZA SASSARI VERSO VIA NOMENTANA.

SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA

A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA

GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.

PERMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI .

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI

FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’

SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI.

SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma