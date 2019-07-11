Traffico Roma del 11-07-2019 ore 16:30
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SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA
STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
INCIDENTE GRAVE IN PIAZZALE APPIO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE
SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA Via Tiburtina E L’USCITA PER LA
A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA
GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.
NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA
ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA
CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI
FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA
DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI.
SOSPESE LE LINEE TRAM 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA 514.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma