Traffico Roma del 11-07-2019 ore 17:00

SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA

STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

INCIDENTE GRAVE IN PIAZZALE APPIO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE

SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA Via Tiburtina E L’USCITA PER LA

A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA

GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.

NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA

ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA

CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI

FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA

DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI.

SOSPESE LE LINEE TRAM 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA 514.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma