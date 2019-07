Traffico Roma del 11-07-2019 ore 17:30

un incendio in via del cappellaccio all’altezza del viadotto della magliana

rende necessaria la chiusura della via del mare tra via dei cocchieri e via

dell’ippica in entrambe le direzioni. sul posto è in corso l’intervento dei

vigili del fuoco.

tutto il traffico è deviato sulla via ostiense.

inevitabili le ripercussioni anche sulla roma fiumicino e sul viadotto

della magliana

traffico rallentato sull’intero percorso urbano della a24 in uscita

direzione raccordo anulare

code sulla tangenziale est tra la galleria giovanni xxiii e via salaria e

da via dei monti tiburtini alla roma l’aquila il tutto verso san giovanni

in centro code sul lungotevere da ponte giuseppe mazzini a ponte cavour

verso piazza del popolo

al quartiere aurelio si rallenta in via del casale di san pio v tra via

aurelia antica e piazza di villa carpegna

sul raccordo anulare code in esterna tra pontina e tuscolana

in interna tra cassia bis e salaria e da nomentana a prenestina

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma